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Завершено слідство: Адвокат намагався підкупити прокурора САП та детектива НАБУ за 200 тисяч доларів

Завершено слідство: Адвокат намагався підкупити прокурора САП та детектива НАБУ за 200 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 22846 перегляди

Завершено розслідування щодо адвоката, який пропонував хабар за перенесення справи свого клієнта. Підзахисний підозрюється у заволодінні 716 млн грн від продажу електроенергії "Укренерго".

Закінчено слідство щодо адвоката, який спробував підкупити прокурора та детектива, запропонувавши 200 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

22 серпня 2024 року завершено досудове розслідування стосовно столичного адвоката, викритого в спробі підкупу прокурора САП та детектива НАБУ. Адвокат пропонував 200 тисяч доларів США за перенесення кримінальної справи щодо його підзахисного, який підозрюється у заволодінні 716 млн грн від продажу електроенергії ПрАТ "НЕК "Укренерго", до іншого органу досудового розслідування.

Адвокату інкримінують порушення за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Як зазначено в Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в суді.

НАБУ та САП викрили чиновників на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення21.11.23, 19:32 • 17715 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ПолітикаКримінал та НП

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