Завершено следствие: Адвокат пытался подкупить прокурора САП и детектива НАБУ за 200 тысяч долларов
Киев • УНН
Завершено расследование в отношении адвоката, который предлагал взятку за перенос дела своего клиента. Подзащитный подозревается в завладении 716 млн грн от продажи электроэнергии «Укрэнерго».
Закончено следствие в отношении адвоката, который попытался подкупить прокурора и детектива, предложив 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
22 августа 2024 года завершено досудебное расследование в отношении столичного адвоката, уличенного в попытке подкупа прокурора САП и детектива НАБУ. Адвокат предлагал 200 тысяч долларов США за перенос уголовного дела в отношении его подзащитного, который подозревается в завладении 716 млн грн от продажи электроэнергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго", в другой орган досудебного расследования.
Адвокату инкриминируют нарушение по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Как указано в Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
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