Завершено розслідування у справі щодо надання хабара керівнику Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі про надання хабаря у розмірі 40 тис. доларів Голові Державного агентства резерву України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“2 вересня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі про надання неправомірної вигоди керівнику Держрезерву України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним — колишньому високопосадовцю Держрезерву та його співучаснику. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з ГУБКОЗ СБУ у лютому поточного року начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України було затримано за підозрою у наданні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди Голові Державного агентства резерву України.