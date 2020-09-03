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Завершено розслідування у справі щодо надання хабара керівнику Держрезерву

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі про надання хабаря у розмірі 40 тис. доларів Голові Державного агентства резерву України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Завершено розслідування у справі щодо надання хабара керівнику Держрезерву

“2 вересня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі про надання неправомірної вигоди керівнику Держрезерву України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним — колишньому високопосадовцю Держрезерву та його співучаснику. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Як вже повідомлялось, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з ГУБКОЗ СБУ у лютому поточного року начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України було затримано за підозрою у наданні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди Голові Державного агентства резерву України.

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