Завершено расследование по делу о даче взятки руководителю Госрезерва
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование по делу о предоставлении взятки в размере 40 тыс. долларов председателю Государственного агентства резерва Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"2 сентября 2020 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу о предоставлении неправомерной выгоды руководителю Госрезерва Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на сегодня материалы дела открыто подозреваемым - бывшему высокопоставленному чиновнику Госрезерва и его соучастнику. После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Как уже сообщалось, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ совместно с ГУБКОП СБУ в феврале текущего года начальника Управления государственного резерва Государственного агентства резерва Украины было задержано по подозрению в предоставлении 40 тыс. долларов неправомерной выгоды Председателю Государственного агентства резерва Украины.