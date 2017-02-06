Завдяки співпраці ГПУ з організацією “Під контролем” вже вручено підозри в корупції 18 особам — Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозри у корупції 18 особам завдяки інформації учасників Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“За цей час нашими співробітниками було опрацьовано 243 інформації від учасників Руху по всій країні, кожна друга із них — 125 інформацій — підтверджені. Судами визнано корупціонерами 9 посадових осіб. 75 фактів перевірені у межах кримінальних проваджень: 18 осіб вже з підозрами, 14 передано до суду, 3 отримали вироки”, — зазначив він.
За словами Ю.Луценка, Генпрокуратура співпрацює із цією організацією п’ять місяців.
Як повідомляв УНН, на офіційному сайті петицій Президенту України Петру Порошенку запропонували для боротьби з корупцією ввести винагороду мінімум 1% від суми конфіскованого незаконного нажитого майна на користь людини яка викрила злочинця.