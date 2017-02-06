Благодаря сотрудничеству ГПУ с организацией "Под контролем" уже вручены подозрения в коррупции 18 лицам - Ю.Луценко

"За это время нашими сотрудниками было обработано 243 информации от участников Движения по всей стране, каждый второй из них - 125 информаций - подтверждены. Судами признано коррупционерами 9 должностных лиц. 75 фактов проверены в рамках уголовных производств: 18 человек уже с подозрениями, 14 передано в суд, 3 получили приговоры", - отметил он.

По словам Ю.Луценко, Генпрокуратура сотрудничает с этой организацией пять месяцев.

Как сообщал УНН, на официальном сайте петиций Президенту Украины Петру Порошенко предложили для борьбы с коррупцией ввести вознаграждение минимум 1% от суммы конфискованного незаконного нажитого имущества в пользу человека, который разоблачил преступника.