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Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати "серійного" грабіжника ліфтового обладнання

Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати "серійного" грабіжника ліфтового обладнання

Київ • УНН

 • 15089 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. В Києві завдяки встановленій коштом міста сигналізації вдалося затримати “серійного” грабіжника ліфтового обладнання. Про це повідомляє КП “Керуюча Компанія Деснянського району м. Києва” на своєму Facebook, а також користувачі соцмережі у коментарях до допису, передає УНН.

“Сьогодні Національній поліції вдалось спіймати „на гарячому“ злодія, який здійснив крадіжку підвісних кабелів на ліфтовому обладнанні житлового будинку на вул. Каштанова, 1/9”, — говориться в повідомленні.

У КП підкреслюють, що затримати зловмисника вдалося завдяки застережним засобам, реалізованим керуючою компанією.

“Завдяки КП „Керуюча Компанія Деснянського району м. Києва“, яка своєчасно встановила охоронну сигналізацію на ліфтовому обладнанні будинку, вдалося попередити крадіжку та вчасно затримати злодія, але нажаль кабелі уже були зрізані і до відновлення працездатності ліфта мешканцям треба буде зачекати. Отож прохання до усіх мешканців будинків пильнувати, щодо знаходження сторонніх осіб в ваших під’їздах та при необхідності вчасно викликати 102”, — зазначається на Facebook комунального підприємства.

Водночас користувачі соцмережі в коментарях до публікації повідомили, що це вже не перший випадок, коли затриманий краде ліфтове обладнання.

“Нарешті зловили!!! Каштанова 15, є фото з відеокамер”, — написала Світлана Терещенко.

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