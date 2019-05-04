Благодаря сигнализации в Киеве удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования

“Сегодня Национальной полиции удалось поймать „на горячем“ вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании жилого дома на ул. Каштановая, 1/9”, — говорится в сообщении.

В КП подчеркивают, что задержать злоумышленника удалось благодаря предупреждающим средствам, реализуемым управляющей компанией.

“Благодаря КП „Управляющая Компания Деснянского района г. Киева“, которая своевременно установила охранную сигнализацию на лифтовом оборудовании дома, удалось предотвратить кражу и вовремя задержать вора, но к сожалению кабели уже были срезаны и до восстановления трудоспособности лифта жителям надо будет подождать. Поэтому просьба ко всем жителям домов следить, относительно нахождения посторонних лиц в ваших подъездах и при необходимости вовремя вызвать 102”, — говорится на Facebook коммунального предприятия.

В то же время пользователи соцсети в комментариях к публикации сообщили, что это уже не первый случай, когда задержанный ворует лифтовое оборудование.

“Наконец поймали!!! Каштановая 15, есть фото с видеокамер”, - написала Светлана Терещенко.