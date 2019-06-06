Завдяки новому обладнанню на полігоні в Підгірцях у 1,5 раза збільшено перероблення фільтрату – КМДА

КИЇВ. 6 червня. УНН. Із початку експлуатації у квітні 2019 року першого додаткового контейнерного модуля для очистки стічних вод "ROCHEM" на полігоні ТПВ №5 вже перероблено більш ніж 16,5 тис. м куб. фільтрату, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період до запуску цієї установки. Таким чином потужність обладнання з переробки фільтрату наразі збільшена в середньому з 340 до 540 м куб. на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.