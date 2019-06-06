Благодаря новому оборудованию на полигоне в Подгорцах в 1,5 раза увеличено переработки фильтрата - КГГА

КИЕВ. 6 июня. УНН. С начала эксплуатации в апреле 2019 первого дополнительного контейнерного модуля для очистки сточных вод "ROCHEM" на полигоне ТБО №5 уже переработано более 16,5 тыс. М куб. фильтрата, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период к запуску этой установки. Таким образом мощность оборудования по переработке фильтрата пока увеличена в среднем с 340 до 540 м куб. в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.