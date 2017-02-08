Завданням майбутньої зустрічі у "нормандському форматі" стане підготовка до зустрічі лідерів країн – Л.Кожара
Київ • УНН
Екс-міністр наголосив, що всі тези до зустрічі лідерів "нормандської четвірки" вже давно готові
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Головним завданням майбутньої зустрічі голів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі буде підготовка до зустрічі лідерів цих країн. Таку думку в коментарі УНН розповів колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
На питання УНН, чи буде зустріч у нормандському форматі голів МЗС підготовкою до майбутньої зустрічі лідерів цих країн Л.Кожара відповів, що це є одним із завдань.
“...так, обов’язково, це якраз одне із завдань — підготовка такої зустрічі на найвищому рівні. Вона важлива і необхідна, передусім для нас”, — зазначив екс-міністр.
За словами Л.Кожари, для підготовки такої зустрічі не знадобиться багато часу, і вона має відбутися до початку передвиборного періоду у Франції та Німеччині.
“Я не думаю, що потрібно багато часу (щоб підготувати таку зустріч — ред.). Усі тези до зустрічі давно вже готові, всі напрями обговорювалися багато разів, єдина нова тема — загострення ситуації на лінії розмежування. У наших інтересах провести „нормандський формат“ на найвищому рівні якомога раніше, адже і Франція і Німеччина ідуть в передвиборний період і їм буде не до нас”, — зазначив екс-міністр.
Як повідомляв УНН, переговори міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” щодо перемир’я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні.
Згодом у МЗС України підтвердили, що отримали пропозицію німецької сторони провести найближчим часом засідання у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.