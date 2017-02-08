Задачей предстоящей встречи в "нормандском формате" станет подготовка к встрече лидеров стран - Л. Кожара

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 7660 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 50168 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 116430 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 121988 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 132810 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150958 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161949 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124635 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139289 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190043 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 7522 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 9716 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 11514 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 9536 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 11957 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 7678 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195061 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250356 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 451912 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404029 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29797 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29326 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43888 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66058 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73055 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Задачей предстоящей встречи в "нормандском формате" станет подготовка к встрече лидеров стран - Л. Кожара

Киев • УНН

 • 17334 просмотра

Экс-министр подчеркнул, что все тезисы к встрече лидеров "нормандской четверки" уже давно готовы

Задачей предстоящей встречи в "нормандском формате" станет подготовка к встрече лидеров стран - Л. Кожара

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Главной задачей предстоящей встречи глав МИД Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате будет подготовка к встрече лидеров этих стран. Такое мнение в комментарии УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

На вопрос УНН, будет ли встреча в нормандском формате глав МИД подготовкой к предстоящей встрече лидеров этих стран Л.Кожара ответил, что это является одной из задач.

"... Да, обязательно, это как раз одна из задач - подготовка такой встречи на высшем уровне. Она важна и необходима, прежде всего для нас ", - отметил экс-министр.

По словам Л.Кожары, для подготовки такой встречи не понадобится много времени, и она должна состояться до начала предвыборного периода во Франции и Германии.

"Я не думаю, что нужно много времени (чтобы подготовить такую ​​встречу - ред.). Все тезисы к встрече давно уже готовы, все направления обсуждались многократно, единственная новая тема - обострение ситуации на линии разграничения. В наших интересах провести "нормандский формат" на высшем уровне как можно раньше, ведь и Франция и Германия идут в предвыборный период и им будет не до нас ", - отметил экс-министр.

Как сообщал УНН, переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки" о перемирии на Донбассе могут состояться на следующей неделе на полях встреча G20 в Бонне.

Впоследствии в МИД Украины подтвердили, что получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14