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Завдання збитків порту "Южний": одному з ексменеджерів ДП залишили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу експершому заступникові директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Роману Інде, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП “МТП “Южний” на суму 47,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Завдання збитків порту "Южний": одному з ексменеджерів ДП залишили арешт

"У четвер, 17 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання захисту та відмовив у зміні запобіжного заходу експершому заступникові директора ДП “Морський торговельний порт “Южний”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня 2020 року ВАКС взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде.

Раніше, 27 жовтня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через реалізацію якої ДП “Морський торговельний порт “Южний” зазнало понад 47 млн грн збитків. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП “МТП “Южний”.

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