Нанесение ущерба порту "Южный": одному из экс-менеджеров ГП оставили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения экс-первому заместителю директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Роману Инде, подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП "МТП "Южный" на сумму 47,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В четверг, 17 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство защиты и отказал в изменении меры пресечения экс-первому заместителю директора ГП "Морской торговый порт "Южный", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 октября 2020 года ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 20 млн грн экс-первого заместителя директора ГП "Морской торговый порт" Южный" Романа Инде.
Ранее, 27 октября 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, через реализацию которой ГП "Морской торговый порт "Южный" понесло убытки в сумме более 47 млн грн. Среди организаторов схемы - действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный".