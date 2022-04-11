"Заукраїнити": в англійській мові з'явилося нове слово
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з’явилося слово ukrained (заукраїнити), передає УНН.
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Автори так описали значення нового слова: "Коли ти росія і вторгаєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні". Приклад вживання: "росія була заукраїнена".
Користувачі онлайн-словника запропонували й інші визначення:
"Коли друга за величиною клептократія у світі, яку очолює розумово відсталий і некомпетентний апарат, вирішує вторгнутися на територію мирного сусіда й отримує такого сильного ляпаса, що її економіка повертається до кам'яного віку";
"Коли якийсь жахливий смердючий хлопець намагається залякати вас, і зрештою йому стає настільки тяжко, що його онуки передадуть ганьбу своїм онукам".
Нагадаємо
Кембриджський словник англійської мови назвав головним словом 2021 року “наполегливість” (perseverance).