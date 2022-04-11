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"Заукраинить": в английском языке появилось новое слово

Киев • УНН

 • 279039 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появилось слово ukrained (заукраинить), передает УНН.

"Заукраинить": в английском языке появилось новое слово

Детали

Авторы так описали значение нового слова: "Когда ты россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне". Пример употребления: "россия была заукраиненной".

Пользователи онлайн-словаря предложили и другие определения: 

"Когда вторая по величине клептократия в мире, которую возглавляет умственно отсталый и некомпетентный аппарат, решает вторгнуться на территорию мирного соседа, и в итоге получает такую сильную пощечину, что ее экономика возвращается в каменный век";

"Когда какой-то ужасный вонючий парень пытается запугать вас, и в конце концов ему становится настолько тяжело, что его внуки передадут позор своим внукам".

Напомним

Кембриджский словарь английского языка назвал главным словом 2021 года “настойчивость” (perseverance).

Украинские Национальные Новости

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