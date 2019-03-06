Затверджено Національний план боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів

Рішення схвалено урядовцями без обговорення.

Національний план дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів передбачає державну стратегію до 2022 року.

Документ спрямований на врегулювання проблеми розвитку стійкості до протимікробних препаратів та визначає основні завдання та напрямки її вирішення, шляхом покращення раціонального застосування антибіотиків, удосконалення механізмів профілактики інфекцій та інфекційного контролю, удосконалення епіднагляду за антибіотикорезистентністю, підвищення обізнаності та рівня знань.



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Нагадаємо, наприкінці січня 2018 року ВООЗ опублікувала перші дані епіднагляду про стійкість до протимікробних препаратів, які свідчать про високий рівень стійкості до антибіотиків ряду серйозних бактеріальних інфекцій в країнах як з високим, так і з низьким рівнем доходів. Згідно з даними нової Глобальної системи з нагляду за стійкістю до протимікробних препаратів (GLASS) ВООЗ, близько 500 000 осіб з підозрою на бактеріальну інфекцію у 22 країнах зіткнулися зі стійкістю до антибіотиків. Україна не є винятком із загальносвітових тенденцій.



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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, тільки в країнах Європейського Союзу вартість лікування хвороб, що спричинені резистентними мікроорганізмами, оцінюється приблизно в 1,5 млрд євро на рік. Експерти Світового Банку попереджають, що до 2050 року інфекційні хвороби, викликані стійкими до антибіотиків мікроорганізмами, можуть викликати глобальний економічний збиток, порівняний із фінансовою кризою 2008 року.