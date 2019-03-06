Утвержден Национальный план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам

Решение принято чиновниками без обсуждения.

Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам предусматривает государственную стратегию до 2022 года.

Документ направлен на урегулирование проблемы развития устойчивости к противомикробным препаратам и определяет основные задачи и направления ее решения, путем улучшения рационального применения антибиотиков, совершенствование механизмов профилактики инфекций и инфекционного контроля, совершенствование эпиднадзора за антибиотикорезистентностью, повышение осведомленности и уровня знаний.



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Напомним, в конце января 2018 ВОЗ опубликовала первые данные эпиднадзора об устойчивости к противомикробным препаратам, которые свидетельствуют о высоком уровне устойчивости к антибиотикам ряда серьезных бактериальных инфекций в странах как с высоким, так и с низким уровнем доходов. Согласно данным нового Глобальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) ВОЗ, около 500 000 человек с подозрением на бактериальную инфекцию в 22 странах столкнулись с устойчивостью к антибиотикам. Украина не является исключением из общемировых тенденций.



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По данным Всемирной организации здравоохранения, только в странах Европейского Союза стоимость лечения болезней, вызванных резистентными микроорганизмами, оценивается примерно в 1,5 млрд евро в год. Эксперты Всемирного банка предупреждают, что к 2050 году инфекционные болезни, вызванные устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами, могут вызвать глобальный экономический ущерб, сравнимый с финансовым кризисом 2008 года.