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Затримки автогазу з Білорусі не позначаться на ціні - експерт

Затримки автогазу з Білорусі не позначаться на ціні - експерт

Київ • УНН

 • 20368 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Затримки із постачанням автогазу із Білорусі не позначаться на ринковій ситуації та цінах. Про це у коментарі УНН зазначив експерт, директор спецпроектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Я б взагалі не казав, що це проблема для ринку. Це проблема для окремих компаній, які вичерпали відповідні дозволи. Я думаю, що ця ситуація буде вирішена у робочому порядку, бо, ви ж розумієте, що це не є якісь квоти, які встановлені. Компанії можуть подати відповідну заявку і міністерство, і дозвільні органи підуть на зустріч, щоб ці питання зняти", - пояснив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На автогаз пропонують знижки у 80 копійок 

Рябцев додав, що ціна автогозу поки обіцяє бути стабільною.

"Все буде залежати від курсу гривні відносно долару та євро, якщо курс втримається до кінця року, то суттєвих коливань ми не передбачаємо", - зауважив він.

Нагадаємо, напередодні компанія GT Group повідомила, що українські компанії вичерпали виділені на цей рік "Укртрансбезпекою" дозволи на перевезення скрапленого газу із Білорусі автотранспортом.

Також нагадаємо, cпоживання скрапленого газу в Україні за три роки зросло майже вдвічі. А до кінця 2017 року український ринок скрапленого газу може зрости на 15-17%.

Разом з тим, не всі вітчизняні АЗС пропонують своїм клієнтам ресурс гідної якості, про що, зокрема, свідчить нещодавнє дослідження Інституту споживчих експертиз. Так, за даними екпертизи, автогаз високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN. 

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