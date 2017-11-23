Задержки автогаза из Беларуси не отразятся на цене - эксперт

"Я бы вообще не говорил, что это проблема для рынка. Это проблема для отдельных компаний, которые исчерпали соответствующие разрешения. Я думаю, что эта ситуация будет решена в рабочем порядке, потому что, вы же понимаете, что это не какие-то квоты, которые установлены. Компании могут подать соответствующую заявку и министерство, и разрешительные органы пойдут на встречу, чтобы эти вопросы снять", - пояснил эксперт.

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Рябцев добавил, что цена автогоза пока обещает быть стабильной.

"Все будет зависеть от курса гривны относительно доллара и евро, если курс удержится до конца года, то существенных колебаний мы не предусматриваем", - отметил он.

Напомним, накануне компания GT Group сообщила, что украинские компании исчерпали выделенные на этот год "Укртрансбезопасностью" разрешения на перевозку сжиженного газа из Беларуси автотранспортом.

Также напомним, потребление сжиженного газа в Украине за три года выросло почти вдвое. А к концу 2017 года украинский рынок сжиженного газа может вырасти на 15-17%.

Вместе с тем, не все отечественные АЗС предлагают своим клиентам ресурс достойного качества, о чем в частности свидетельствует недавнее исследование Института потребительских экспертиз. Так, по данным экпертизы, автогаз высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN.