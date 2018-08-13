Затримка зарплат: на порушників наклали санкцій на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За борги по зарплатах посадових осіб підприємств оштрафували на 38,8 тис. гривень, а за затримки із виплатою зарплат на підприємства-порушники наклали санкцій на 10,5 млн грн. Про це повідомили у Держпраці, передає УНН.
“З початку 2018 року інспекторами праці перевірено 571 підприємство-боржник. За результатами перевірок складено та передано до суду 263 протоколи про адміністративне правопорушення, на підставі яких посадових осіб оштрафовано на 38,3 тис. гривень. Окрім того, за порушення строків виплати заробітної плати посадовими особами Держпраці винесено 955 постанов про накладення фінансових санкцій у сумі 10,5 млн гривень”, — сказано у повідомленні.
У Держпраці нагадали, невиплата заробітної плати є кримінальним злочином. За це керівника підприємства можуть оштрафувати на 8,5 — 17 тис. грн, відправити на виправні роботи на строк до двох років, ув’язнити на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, борги є підставою для накладення штрафу на підприємство у розмірі 11 169 грн та для притягнення керівника до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 510 до 1,7 тис. грн.
Нагадаємо, на початок серпня сума заборгованості із виплати заробітної плати по Україні зменшилась на 566 млн грн порівняно з даними на початок липня.