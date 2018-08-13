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Задержка зарплат: на нарушителей наложили санкции на 10 млн грн

Киев • УНН

 • 10484 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. За долги по зарплатам должностных лиц предприятий оштрафовали на 38,8 тыс. гривен, а за задержки с выплатой зарплат на предприятия-нарушители наложили санкции на 10,5 млн грн. Об этом сообщили в Гоструда, передает УНН.

Задержка зарплат: на нарушителей наложили санкции на 10 млн грн

“С начала 2018 года инспекторами труда проверено 571 предприятие-должник. По результатам проверок составлено и передано в суд 263 протокола об административном правонарушении, на основании которых должностные лица оштрафованы на 38,3 тыс. гривен. Кроме того, за нарушение сроков выплаты заработной платы должностными лицами Гоструда вынесено 955 постановлений о наложении финансовых санкций в сумме 10,5 млн гривен”, — говорится в сообщении.

В Гоструда напомнили, что невыплата заработной платы является уголовным преступлением. За это руководителя предприятия могут оштрафовать на 8,5 — 17 тыс. грн, отправить на исправительные работы на срок до двух лет, посадить на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, долги являются основанием для наложения штрафа на предприятие в размере 11 169 грн и для привлечения руководителя к административной ответственности в виде штрафа от 510 до 1,7 тыс. грн.

Напомним, на начало августа сумма задолженности по выплате заработной платы по Украине уменьшилась на 566 млн грн по сравнению с данными на начало июля.

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