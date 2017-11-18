Затриманого журналіста Українського радіо в Білорусі відвідав український консул
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Затриманого у Білорусі журналіста “Українського радіо” Павла Шаройко відвідав український консул. Про це повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“Відразу (як дружина затриманого Шаройко повідомила про його затримання — ред.) ми відіслали відповідну ноту, щодо допуску до затриманого Павла консула. Цей допуск було надано. Зустрічався наш консул з Шаройко щоб з’ясувати, які його умови перебування”, — повідомив І.Кизим.
За його словами, після відвідування Павла Шаройко консул разом із дружиною затриманого провели зустріч з адвокатом, якого надала журналісту білоруська сторона.
"Після затримання було названо причини — це звинувачення у шпигунстві", — сказав І.Кизим.
Він повідомив, що наразі Павло Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі КДБ Білорусії в Мінську та МЗС Білорусії ще не виступив з офіційним коментарем за фактом затримання.
Крім того, за словами І.Кизима, згідно із законодавством Білорусі затриманому не можу бути наданий український представник захисту.
Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка