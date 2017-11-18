Затриманого журналіста Українського радіо в Білорусі відвідав український консул

“Відразу (як дружина затриманого Шаройко повідомила про його затримання — ред.) ми відіслали відповідну ноту, щодо допуску до затриманого Павла консула. Цей допуск було надано. Зустрічався наш консул з Шаройко щоб з’ясувати, які його умови перебування”, — повідомив І.Кизим.

За його словами, після відвідування Павла Шаройко консул разом із дружиною затриманого провели зустріч з адвокатом, якого надала журналісту білоруська сторона.

"Після затримання було названо причини — це звинувачення у шпигунстві", — сказав І.Кизим.

Він повідомив, що наразі Павло Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі КДБ Білорусії в Мінську та МЗС Білорусії ще не виступив з офіційним коментарем за фактом затримання.

Крім того, за словами І.Кизима, згідно із законодавством Білорусі затриманому не можу бути наданий український представник захисту.

Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка