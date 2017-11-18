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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100944 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Задержанного журналиста Украинского радио в Беларуси посетил украинский консул

Задержанного журналиста Украинского радио в Беларуси посетил украинский консул

Киев  •  УНН

 • 12653 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Задержанного в Беларуси журналиста "Украинской радио" Павла Шаройко посетил украинский консул. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Сразу (как жена задержанного Шаройко сообщила о его задержании - ред.) мы отправили соответствующую ноту, о допуске к задержанному Павла консула. Этот допуск был предоставлен. Встречался наш консул с Шаройко чтобы выяснить, какие его условия пребывания", - сообщил И.Кизим.

По его словам, после посещения Павла Шаройко консул вместе с женой задержанного провели встречу с адвокатом, которого предоставила журналисту белорусская сторона.

"После задержания было названо причины - это обвинения в шпионаже", - сказал И.Кизим.

Он сообщил, что сейчас Павел Шаройко находится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске и МИД Белоруссии еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.

Кроме того, по словам И.Кизима, согласно законодательству Беларуси задержанному не могу быть предоставлен украинский представитель защиты.

Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко

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