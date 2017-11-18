Задержанного журналиста Украинского радио в Беларуси посетил украинский консул

"Сразу (как жена задержанного Шаройко сообщила о его задержании - ред.) мы отправили соответствующую ноту, о допуске к задержанному Павла консула. Этот допуск был предоставлен. Встречался наш консул с Шаройко чтобы выяснить, какие его условия пребывания", - сообщил И.Кизим.

По его словам, после посещения Павла Шаройко консул вместе с женой задержанного провели встречу с адвокатом, которого предоставила журналисту белорусская сторона.

"После задержания было названо причины - это обвинения в шпионаже", - сказал И.Кизим.

Он сообщил, что сейчас Павел Шаройко находится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске и МИД Белоруссии еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.

Кроме того, по словам И.Кизима, согласно законодательству Беларуси задержанному не могу быть предоставлен украинский представитель защиты.

Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко