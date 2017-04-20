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Затриманого в Росії "українського агента" депортували на територію "ДНР" - ФСБ РФ

Затриманого в Росії "українського агента" депортували на територію "ДНР" - ФСБ РФ

Київ • УНН

 • 9209 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Затриманого в Самарі так званого "українського агента", який начебто працював на українську розвідку, депортували на територію самопроголошеної "ДНР". Про це повідомляє прес-служба управління ФСБ Росії в регіоні, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Громадянин України, затриманий раніше в Самарі за підозрою в роботі на українську розвідку, депортований на територію "ДНР" для подальшого розгляду”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня у Росії повідомили про затримання “українського шпигуна” в Самарі. Як стверджують російські правоохоронні органи, затриманий 27-річний громадянин України належить до агентурного апарату підрозділу спецрезерву ГУР Міноборони.

У Міністерстві оборони України заявили, що затриманий у Самарі "український шпигун" не має жодного стосунку до розвідувальних операцій Міністерства оборони України і Збройних сил України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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