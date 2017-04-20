Затриманого в Росії "українського агента" депортували на територію "ДНР" - ФСБ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Затриманого в Самарі так званого "українського агента", який начебто працював на українську розвідку, депортували на територію самопроголошеної "ДНР". Про це повідомляє прес-служба управління ФСБ Росії в регіоні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Громадянин України, затриманий раніше в Самарі за підозрою в роботі на українську розвідку, депортований на територію "ДНР" для подальшого розгляду”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня у Росії повідомили про затримання “українського шпигуна” в Самарі. Як стверджують російські правоохоронні органи, затриманий 27-річний громадянин України належить до агентурного апарату підрозділу спецрезерву ГУР Міноборони.
У Міністерстві оборони України заявили, що затриманий у Самарі "український шпигун" не має жодного стосунку до розвідувальних операцій Міністерства оборони України і Збройних сил України.