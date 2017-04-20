Задержанного в России "украинского агента" депортировали на территорию "ДНР" - ФСБ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Задержанного в Самаре так называемый "украинский агент", который якобы работал на украинскую разведку, депортировали на территорию самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию „ДНР“ для дальнейшего рассмотрения”, — говорится в сообщении.
Напомним, 13 апреля в России сообщили о задержании “украинского шпиона” в Самаре. Как утверждают российские правоохранительные органы, задержанный 27-летний гражданин Украины относится к агентурному аппарату подразделения спецрезерва ГУР Минобороны.
В Министерстве обороны Украины заявили, что задержанный в Самаре “украинский шпион” не имеет никакого отношения к разведывательным операциям Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.