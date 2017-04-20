Задержанного в России "украинского агента" депортировали на территорию "ДНР" - ФСБ РФ

“Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию „ДНР“ для дальнейшего рассмотрения”, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в России сообщили о задержании “украинского шпиона” в Самаре. Как утверждают российские правоохранительные органы, задержанный 27-летний гражданин Украины относится к агентурному аппарату подразделения спецрезерва ГУР Минобороны.

В Министерстве обороны Украины заявили, что задержанный в Самаре “украинский шпион” не имеет никакого отношения к разведывательным операциям Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.