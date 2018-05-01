Затриманого у Криму бізнесмена Веліляєва арештували на два місяці і тримають у "Лефортово"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Кримськотатарський бізнесмен і громадський діяч Ресуль Велілялєв, якого затримали 26 квітня в окупованому Криму, перебуває в московській тюрмі «Лефортово». Про це повідомила журналістка Ліля Буджурова у Facebook, передає УНН.
Як повідомила журналістка, суд уже обрав запобіжний захід — два місяці тримання під вартою за статтею 238 частиною 2 Кримінального кодексу Росії (“Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки”, максимальна санкція цієї частини статті — позбавлення волі до 6 років).
Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що затриманих кримських татар під час масових обшуків 26 квітня вивезли з території окупованого Криму.
Нагадаємо, за результатами обшуків в будинках кримських татар в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали двох осіб. ФСБ провели масові обшуки у кримськотатарських підприємців в місті Білогородка.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що винні в незаконних обшуках і переслідуваннях кримських татар і українців в анексованому Криму постануть перед судом в міжнародних інстанціях.