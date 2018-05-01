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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержанного в Крыму бизнесмена Велиляева арестовали на два месяца и держат в "Лефортово"

Киев • УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Крымскотатарский бизнесмен и общественный деятель Ресуль Велилялев, задержанный 26 апреля в оккупированном Крыму, находится в московской тюрьме “Лефортово”. Об этом сообщила журналистка Лиля Буджурова в Facebook, передает УНН.

Задержанного в Крыму бизнесмена Велиляева арестовали на два месяца и держат в "Лефортово"

Как сообщила журналистка, суд уже избрал меру пресечения - два месяца содержания под стражей по статье 238 части 2 Уголовного кодекса России ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", максимальная санкция этой части статьи - лишение свободы до 6 лет).

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что задержанных крымских татар во время массовых обысков 26 апреля вывезли с территории оккупированного Крыма.

Напомним, по результатам обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали двух человек. ФСБ провели массовые обыски у крымскотатарских предпринимателей в городе Белогородка.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что виновные в незаконных обысках и преследованиях крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму предстанут перед судом в международных инстанциях.

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