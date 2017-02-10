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Затримано зловмисників, які чинили пограбування на території чотирьох областей

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Кіровоградщині поліцейські затримали зловмисників, які скоїли десятки крадіжок на території чотирьох областей України. Про це поінформували у прес-службі ГУ НП в області, повідомляє УНН.

Затримано зловмисників, які чинили пограбування на території чотирьох областей

Згідно з інформацією, обидва злодії неодноразово судимі за майнові злочини, один із них притягувався до відповідальності за збут наркотичних засобів. За попередньою інформацією, молодики “подорожували” регіонами та обкрадали приватні будинки.

Кримінальні історії двох “друзів”, 35-річного мешканця Петрівського району та 30-річного жителя міста Кривий Ріг, які нині об’єднані в одне кримінальне провадження, отримали свій початок багато років тому. Громадяни, які за своє життя не мали жодного дня трудового стажу, “заробляли” виключно тим, що присвоювали чуже майно. Кожен неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, отримував тюремний строк, виходив на волю і брався за те саме. Під час одного з таких ув’язнень мешканці Кіровоградщини та Дніпропетровської області і познайомились, потоваришували та домовилися зустрітися вже на волі. Залишити стіни в’язниці обом “пощастило” дострокового за так званим “Законом Савченко”. Маючи у власності автомобіль, старший з товаришів дочекався друга і вже разом із ним почав їздити населеними пунктами Одещини, Херсонщини, Дніпропетровщини та Кіровоградської області, оббираючи власників приватних домоволодінь.

Одне з перших повідомлень до поліції надійшло наприкінці жовтня. Родина, що мешкала в Новгородківці, звернулася з заявою про те, що невідомі особи пошкодили вікно, проникли в оселю та викрали готівку. Так само, потерпілими від злочинних дій виявилися і їх сусіди. З будинку зникли гроші, золоті вироби та ноутбук.

Історія повторилася в Новгородківському районі ще раз, вже за два місяці потому. Зловмисники проникли в інший будинок в одному з сіл, пошкодили замок на вхідних дверях, викрали електроінструменти, гроші та сейф, де господарі зберігали мисливські гладкоствольні рушниці. Згодом зловмисники навідалися до Світловодського району, де з помешкання місцевої жительки поцупили її заощадження.

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронцям все ж вдалося встановити особи підозрюваних, їх затримали та доправили до поліцейського відділу. У подальшому, за місцем проживання одного із зловмисників було виявлено викрадену ними зброю та інші речові докази. Нині осіб перевіряють на причетність до скоєння схожих злочинів, у тому числі на території і трьох інших області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України “Крадіжка”. За ці дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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