Задержаны злоумышленники, которые совершали ограбления на территории четырех областей

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 7660 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 50168 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 116430 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 121988 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 132810 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150958 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161949 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124635 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139289 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190043 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 7522 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 9716 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 11514 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 9536 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 11957 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 7648 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195051 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250346 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 451905 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404024 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29793 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29323 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43885 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66055 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73050 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Задержаны злоумышленники, которые совершали ограбления на территории четырех областей

Киев • УНН

 • 9527 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Кировоградской области полицейские задержали злоумышленников, совершивших десятки краж на территории четырех областей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области, сообщает УНН.

Задержаны злоумышленники, которые совершали ограбления на территории четырех областей

Согласно информации, оба вора неоднократно судимы за имущественные преступления, один из них привлекался к ответственности за сбыт наркотических средств. По предварительной информации, молодые люди "путешествовали" по регионам и обворовывали частные дома.

Криминальные истории двух "друзей", 35-летнего жителя Петровского района и 30-летнего жителя города Кривой Рог, которые сейчас объединены в одно уголовное производство, получили свое начало много лет назад. Граждане, которые за свою жизнь не имели ни одного дня трудового стажа, "зарабатывали" исключительно тем, что присваивали чужое имущество. Каждый раз попадал в поле зрения правоохранителей, получал тюремный срок, выходил на свободу и брался за то же. Во время одного из таких заключений жители Кировоградской и Днепропетровской области и познакомились, подружились и договорились встретиться уже на свободе. Покинуть стены тюрьмы обоим "повезло" досрочного по так называемому "Закону Савченко". Имея в собственности автомобиль, старший из товарищей дождался друга и уже вместе с ним начал ездить по населенным пунктам Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской области, обирая владельцев частных домовладений.

Одно из первых сообщений в полицию поступило в конце октября. Семья, жившая в Новгородкивке, обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица повредили окно, проникли в дом и похитили наличные. Так же, потерпевшими от преступных действий оказались и их соседи. Из дома пропали деньги, золотые изделия и ноутбук.

История повторилась в Новгородковском районе еще раз, уже через два месяца спустя. Злоумышленники проникли в другое здание в одном из сел, повредили замок на входной двери, похитили электроинструменты, деньги и сейф, где хозяева хранили охотничьи гладкоствольные ружья. Впоследствии злоумышленники отправились в Светловодский район, где из квартиры местной жительницы украли ее сбережения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям все же удалось установить личности подозреваемых, их задержали и доставили в полицейский участок. В дальнейшем, по месту жительства одного из злоумышленников было обнаружено похищенное ими оружие и другие вещественные доказательства. Сейчас их проверяют на причастность к совершению подобных преступлений, в том числе на территории и трех других области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". За эти действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14