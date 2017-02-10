Задержаны злоумышленники, которые совершали ограбления на территории четырех областей

Согласно информации, оба вора неоднократно судимы за имущественные преступления, один из них привлекался к ответственности за сбыт наркотических средств. По предварительной информации, молодые люди "путешествовали" по регионам и обворовывали частные дома.

Криминальные истории двух "друзей", 35-летнего жителя Петровского района и 30-летнего жителя города Кривой Рог, которые сейчас объединены в одно уголовное производство, получили свое начало много лет назад. Граждане, которые за свою жизнь не имели ни одного дня трудового стажа, "зарабатывали" исключительно тем, что присваивали чужое имущество. Каждый раз попадал в поле зрения правоохранителей, получал тюремный срок, выходил на свободу и брался за то же. Во время одного из таких заключений жители Кировоградской и Днепропетровской области и познакомились, подружились и договорились встретиться уже на свободе. Покинуть стены тюрьмы обоим "повезло" досрочного по так называемому "Закону Савченко". Имея в собственности автомобиль, старший из товарищей дождался друга и уже вместе с ним начал ездить по населенным пунктам Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской области, обирая владельцев частных домовладений.

Одно из первых сообщений в полицию поступило в конце октября. Семья, жившая в Новгородкивке, обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица повредили окно, проникли в дом и похитили наличные. Так же, потерпевшими от преступных действий оказались и их соседи. Из дома пропали деньги, золотые изделия и ноутбук.

История повторилась в Новгородковском районе еще раз, уже через два месяца спустя. Злоумышленники проникли в другое здание в одном из сел, повредили замок на входной двери, похитили электроинструменты, деньги и сейф, где хозяева хранили охотничьи гладкоствольные ружья. Впоследствии злоумышленники отправились в Светловодский район, где из квартиры местной жительницы украли ее сбережения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям все же удалось установить личности подозреваемых, их задержали и доставили в полицейский участок. В дальнейшем, по месту жительства одного из злоумышленников было обнаружено похищенное ими оружие и другие вещественные доказательства. Сейчас их проверяют на причастность к совершению подобных преступлений, в том числе на территории и трех других области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". За эти действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.