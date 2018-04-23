Затримано українку, яка допомагала проводити незаконні вибори у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На КПВВ “Чонгар” затримали громадянку України, яка незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь збір підписів на підтримку висунення Володимира Путіна кандидатом на пост президента РФ. Про це в мережі Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Сьогодні на КПВВ „Чонгар“ в рамках кримінального провадження за фактом вчинення державної зради, Головним управлінням СБУв АР Крим та м. Севастополі (з місцем дислокації у м. Херсон) за процесуального керівництва прокуратури АР Крим затримано громадянку України, яка діючи в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації „Волонтеры Победы“, будучи довіреною особою кандидата в президенти Російської Федерації Путіна В.В., незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь збір підписів на підтримку висунення Путіна В.В. кандидатом на пост президента Російської Федерації на виборах 2018 року”, — йдеться в повідомлені.
Генпрокурор додав, що згідно Федерального закону “Про вибори президента РФ”, збір підписів на підтримку висунення кандидата, згідно російського законодавства, “є офіційною та обов’язковою процедурою підготовки до виборів президента РФ”.
“Таким чином, дана громадянка України, беручи участь в офіційній процедурі підготовки до незаконного проведення на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь виборів президента РФ, надала сприяння Російській Федерації та неурядовій всеросійській громадській організації „Волонтеры Победы“ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. На даний час затриманій готується повідомлення про підозру та проводяться інші необхідні слідчі і процесуальні дії”, — резюмував Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших країн на тему Солсбері та незаконних виборів в Криму.