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Задержана украинка, которая помогала проводить незаконные выборы в Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. На КПВВ "Чонгар" задержали гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ. Об этом в сети Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Задержана украинка, которая помогала проводить незаконные выборы в Крыму

"Сегодня на КПВВ "Чонгар" в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, Главным управлением СБвВ АР Крым и г.Севастополе (с местом дислокации в г.Херсон) по процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", будучи доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина В.В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018", - говорится в сообщении.

Генпрокурор добавил, что согласно Федеральному закону "О выборах президента РФ", сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, согласно российскому законодательству, "является официальной и обязательной процедурой подготовки к выборам президента РФ".

"Таким образом, данная гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведения на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь выборов президента РФ, предоставила содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия", - резюмировал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других стран на тему Солсбери и незаконных выборов в Крыму.

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