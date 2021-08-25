Затримано телефонного "терориста", який "замінував" райвідділ поліції на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За неправдиве повідомлення про можливість вибуху в будівлі Роздільнянського райвідділу поліції жителю Одеської області загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляють в пресслужбі поліції Одеської області, передає УНН.
Як стало відомо, нетверезий 59-річний чоловік вирішив помститися поліцейським за недавно складений стосовно нього адмінпротокол за керування автотранспортом у стані сп'яніння і відправив анонімне повідомлення про можливість вибуху Роздільнянського райвідділу поліції. Повідомлення надійшло до чергової частини близько дев'ятої години вечора 24 серпня.
Адмінбудинок разом з прилеглою до нього територією були обстежені, але жодних вибухонебезпечних предметів або речовин виявлено не було.
За кілька годин правоохоронці встановили особу "жартівника" - жителя Роздільнянського району. У нього було вилучено телефон, з якого здійснювався дзвінок.
Дії правопорушника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.