Затримано телефонного "терориста", який "замінував" райвідділ поліції на Одещині

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17 березня, 19:38 • 109140 перегляди

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17 березня, 18:58 • 151425 перегляди

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17 березня, 12:39 • 171627 перегляди

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17 березня, 09:17 • 187557 перегляди

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17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. За неправдиве повідомлення про можливість вибуху в будівлі Роздільнянського райвідділу поліції жителю Одеської області загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляють в пресслужбі поліції Одеської області, передає УНН.

Як стало відомо, нетверезий 59-річний чоловік вирішив помститися поліцейським за недавно складений стосовно нього адмінпротокол за керування автотранспортом у стані сп'яніння і відправив анонімне повідомлення про можливість вибуху Роздільнянського райвідділу поліції. Повідомлення надійшло до чергової частини близько дев'ятої години вечора 24 серпня.

Адмінбудинок разом з прилеглою до нього територією були обстежені, але жодних вибухонебезпечних предметів або речовин виявлено не було.

За кілька годин правоохоронці встановили особу "жартівника" - жителя Роздільнянського району. У нього було вилучено телефон, з якого здійснювався дзвінок.

Дії правопорушника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.

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