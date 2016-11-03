Затримано "мінувальника" електроопор, які ведуть до Запорізької АЕС
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора до Кам’янсько-Дніпровського відділу поліції ГУНП зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він замінував дві електроопори, які ведуть до Запорізької атомної електростанції. Про це поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.
Співробітниками вибухово-технічної служби, які виїхали на місце ймовірного мінування, було оглянуто електроопори та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено.
“Вжитими заходами працівниками поліції у взаємодії зі співробітниками СБУ встановлено, що телефонний дзвінок здійснив мешканець села Дніпровка 1968 року народження. О 10 хвилині на другу годину ночі поліцією зловмисник був затриманий згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні обласного управління Нацполіції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
Нагадаємо, правоохоронці через повідомлення про замінування, евакуювали 300 працівників заводу на Вінниччині.