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15 марта, 19:03 • 115496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167373 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138454 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130861 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105652 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101559 просмотра

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Задержан "минер" электроопор, которые ведут к Запорожской АЭС

Задержан "минер" электроопор, которые ведут к Запорожской АЭС

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера в Каменско-Днепровский отдел полиции ГУНП позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он заминировал две электроопоры, которые ведут к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Сотрудниками взрыво-технической службы, которые выехали на место предполагаемого минирования, были осмотрены электроопоры и прилегающая территория. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

"Принятыми мерами сотрудниками полиции во взаимодействии с сотрудниками СБУ установлено, что телефонный звонок совершил житель села Днепровка 1968 года рождения. В 1:10 ночи полицией злоумышленник был задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, правоохранители после сообщения о заминировании, эвакуировали 300 работников завода в Винницкой области.

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