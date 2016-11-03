Задержан "минер" электроопор, которые ведут к Запорожской АЭС

Сотрудниками взрыво-технической службы, которые выехали на место предполагаемого минирования, были осмотрены электроопоры и прилегающая территория. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

"Принятыми мерами сотрудниками полиции во взаимодействии с сотрудниками СБУ установлено, что телефонный звонок совершил житель села Днепровка 1968 года рождения. В 1:10 ночи полицией злоумышленник был задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, правоохранители после сообщения о заминировании, эвакуировали 300 работников завода в Винницкой области.