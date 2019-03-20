Затримано катів, які скоїли грабіжний напад на подружжя у Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Дніпропетровщині затримали катів, які пограбували подружжя. У злочинців вилучили зброю та гранати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Оперативники Дніпра встановили та разом зі спецпризначеннями „КОРД“ затримали „отморозків“, які ще 5 березня 2019 року вночі скоїли розбійний напад на приватне домоволодіння у селі Дніпровського району. Під час обшуку у злочинців були вилучені зброя та гранати”, — йдеться у повідомленні.
Заради власної наживи злочинці катували подружжя та викрали гроші, зброю, ювелірні вироби та втекли.
Вчора злочинці були встановлені і затримані.
Нагадаємо, під час окупації Слов’янська 36-річний чоловік виконував смертні “вироки” так званого “суду народного ополчення” терористів.