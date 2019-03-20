Задержаны палачи, совершившие злодейски нападение на супругов в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Днепропетровской области задержали палачей, которые ограбили супругов. У преступников изъяли оружие и гранаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Оперативники Днепра установили и вместе с спецназначения "КОРД" задержали "отморозков", которые еще 5 марта 2019 года ночью совершили разбойное нападение на частное домовладение в селе Днепровского района. Во время обыска у преступников были изъяты оружие и гранаты", - говорится в сообщении.
Ради собственной наживы преступники пытали супругов и похитили деньги, оружие, ювелирные изделия и скрылись.
Вчера преступники были установлены и задержаны.
Напомним, во время оккупации Славянская 36-летний мужчина выполнял смертные "приговоры" так называемого "суда народного ополчения" террористов.