Задержаны палачи, совершившие злодейски нападение на супругов в Днепропетровской области

"Оперативники Днепра установили и вместе с спецназначения "КОРД" задержали "отморозков", которые еще 5 марта 2019 года ночью совершили разбойное нападение на частное домовладение в селе Днепровского района. Во время обыска у преступников были изъяты оружие и гранаты", - говорится в сообщении.

Ради собственной наживы преступники пытали супругов и похитили деньги, оружие, ювелирные изделия и скрылись.

Вчера преступники были установлены и задержаны.

Напомним, во время оккупации Славянская 36-летний мужчина выполнял смертные "приговоры" так называемого "суда народного ополчения" террористов.