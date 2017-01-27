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Затримано двох осіб у кримінальному провадженні про хабарництво в Ужгородській міськраді

Затримано двох осіб у кримінальному провадженні про хабарництво в Ужгородській міськраді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 січня. УНН. Вже затримано двох осіб у викритій корупційній схемі, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут, передає кореспондент УНН.

За словами А.Манькута, серед вже затриманих у справі - один є депутатом міської ради. Наразі він перебуває у лікарні під цілодобовим наглядом правоохоронців.

Другий затриманий - посередник, він знаходиться в ІТТ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті. Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов'язків І.Цапа.

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