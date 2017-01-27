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Задержаны два человека в уголовном производстве о взяточничестве в Ужгородском горсовете

Задержаны два человека в уголовном производстве о взяточничестве в Ужгородском горсовете

Киев • УНН

 • 10588 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Уже задержаны два человека в разоблаченной коррупционной схеме, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькута, передает корреспондент УНН.

По словам А.Манькуты, среди уже задержанных по делу - один является депутатом городского совета. Сейчас он находится в больнице под круглосуточным наблюдением правоохранителей.

Второй задержанный - посредник, он находится в ИВС.

Напомним, как сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачено коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета было найдено деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел в прокуратуру в городе. Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа .

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