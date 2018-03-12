Затримано бізнесмена, який постачав продукти у "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки держави та Головного слідчого управління СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали бізнесмена з так званої “ДНР” за фінансування тероризму. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Оперативники спецслужби встановили, що ділок є власником однієї з найбільших мереж продуктових маркетів на тимчасово окупованій території Донеччини. Комерсант налагодив механізм постачання продуктів харчування та тютюнових виробів з території РФ. Частина продукції напряму йшла на потреби незаконних збройних формувань бойовиків. Правоохоронці задокументували, що бізнесмен, який також є „діючим депутатом“ Горлівської міської ради, входив до десятки найбільших платників податків до „бюджету“ псевдореспубліки”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, співробітники СБУ затримали зловмисника у Харкові, куди він приїхав у особистих справах. Під час обшуків у харківській квартирі підприємця та місцями проживання його родичів правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації із доказами фінансування терористів. У ділка також виявлено 50 тисяч доларів, 150 тисяч грн та банківські картки, на яких зберігаються кошти отримані від незаконної діяльності.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.