Задержан бизнесмен, который поставлял продукты в "ДНР"

"Оперативники спецслужбы установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет "псевдореспублики", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У дельца также выявлено 50 тысяч долларов, 150 тысяч грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.