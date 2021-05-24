Затримання засновника Nexta у Мінську: МЗС Франції не виключає заборони польотів літаків ЄС над Білоруссю

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“Ми приймемо всі заходи, щоб виключити небезпеку для європейських громадян під час авіаперельотів, — сказав він. — Одним із заходів може стати закриття повітряного простору над Білоруссю для літаків ЄС”. За словами Бона, “сьогодні ввечері заходи щодо Мінська розглянуть лідери країн ЄС в Брюсселі”.

Деталі

Французький дипломат повідомив, що на борту Ryanair, який здійснив у неділю вимушену посадку в Мінську, знаходилися дев’ять громадян Франції. “Це державне піратство не повинно залишатися безкарним”, — сказав він. “Ми продовжимо вводити санкції, щоб забезпечити безпеку в першу чергу наших власних громадян”, — заявив Бон.

Одночасно держсекретар при МЗС Франції зажадав від властей Білорусі якнайшвидшого звільнення затриманого після посадки літака в білоруській столиці Романа Протасєвіча.

Про ситуацію в Білорусі

На думку Бона — Євросоюз повинен вести діалог з Росією з метою врегулювання політичної ситуації в Білорусі в рамках Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

“Ми повинні проявляти необхідну твердість щодо Мінська, але одночасно вести діалог з Росією про політичне врегулювання в Білорусі в рамках ОБСЄ”, — сказав він в ефірі. “Це необхідно, щоб прийти до політичного рішення шляхом діалогу”, — підкреслив Бон.

Представник МЗС назвав білоруську владу “останньою диктатурою в Європі” і заявив, що ситуація в країні викликає занепокоєння ЄС. “Ми продовжуємо підтримувати політичну опозицію в Білорусі, ми продовжимо вводити санкції, але водночас будемо вести діалог з Росією з тим, щоб Білорусь стала на шлях демократії”, — сказав він.

Контекст

Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій, і команду з землі приземлитися в мінському аеропорту. Після посадки був затриманий опозиційний журналіст, колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, який перебував на борту, проти якого в Білорусі порушено кримінальну справу.