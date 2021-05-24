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Задержание основателя Nexta в Минске: МИД Франции не исключает запрета полетов самолетов ЕС над Беларусью

Киев • УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон отметил, что Париж не исключает закрытия воздушного пространства над Беларусью для самолетов ЕС после инцидента с бортом Ryanair, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Задержание основателя Nexta в Минске: МИД Франции не исключает запрета полетов самолетов ЕС над Беларусью

Цитата

“Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов, — сказал он. — Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Беларусью для самолетов ЕС”. По словам Бона, “сегодня вечером меры в отношении Минска рассмотрят лидеры стран ЕС в Брюсселе”.

Детали

Французский дипломат сообщил, что на борту Ryanair, совершившем в воскресенье вынужденную посадку в Минске, находились девять граждан Франции. “Это государственное пиратство не должно оставаться безнаказанным”, — сказал он. “Мы продолжим вводить санкции, чтобы обеспечить безопасность в первую очередь наших собственных граждан”, — заявил Бон.

Одновременно госсекретарь при МИД Франции потребовал от властей Беларуси скорейшего освобождения задержанного после посадки самолета в белорусской столице Романа Протасевича.

О ситуации в Беларуси

По мнению Бона — Евросоюз должен вести диалог с Россией с целью урегулирования политической ситуации в Беларуси в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

“Мы должны проявлять необходимую твердость в отношении Минска, но одновременно вести диалог с Россией о политическом урегулировании в Беларуси в рамках ОБСЕ”, — сказал он в эфире. “Это необходимо, чтобы прийти к политическому решению путем диалога”, — подчеркнул Бон.

Представитель МИД назвал белорусские власти “последней диктатурой в Европе” и заявил, что ситуация в стране вызывает беспокойство ЕС. “Мы продолжаем поддерживать политическую оппозицию в Беларуси, мы продолжим вводить санкции, но одновременно будем вести диалог с Россией с тем, чтобы Беларусь встала на путь демократии”, — сказал он.

Контекст

Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство, и команду с земли приземлиться в минском аэропорту. После посадки был задержан оппозиционный журналист, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся на борту, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело.

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