Затримання українців у Білорусі: подробиці

Спецслужби РБ стверджують, що "шпигунська діяльність" курувалася українським дипломатом Ігорем Скворцовим, якого невідкладно оголосили персоною нон грата. Весь цей час Шаройко перебував в СІЗО КГ РБ, а сьогодні стало відомо, що свою провину він визнав.

Разом з тим, з'явилася інформація і про іншу історію - напередодні спецслужби заарештували директора ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу, який знаходився в Мінську у відрядженні. Йому інкримінують дачу хабара. На тлі цього пригадується історія з Павлом Грибом, який пропав у Гомелі (Білорусь), після чого знайшовся в російському СІЗО.

Подробиці - в матеріалі УНН.

"25 жовтня 2017 Комітетом державної безпеки (КДБ - ред.) В проведенні агентурної акції на гарячому затримано кадрового співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Павла Шаройко. З урахуванням досвіду його роботи в якості керівника прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України для прикриття йому визначена посада кореспондента Громадської національної телерадіокомпанії України", - повідомив сьогодні під час брифінгу представник КДБ Дмитро Побяржан.

Повідомляється, що в Білорусі Павло Шаройко, створив агентурну мережу з числа білоруських громадян, які за гроші збирали для нього відомості розвідувального характеру у військово-політичній сфері. "У відношенні Павла Шаройко порушено кримінальну справу за статтею 358 КК РБ "Шпигунство". Прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказав Побяржан.

В українському оборонному відомстві інформацію спростовують. "Дійсно, Павло Шаройко раніше був військовим, але останнім часом він працював журналістом і до органів розвідки не має ніякого відношення", - цитує "БелТА" слова представника Міноборони України.

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За версією КДБ, в ході проведених слідчий дій, отримані переконливі докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Республіки Білорусь. Побяржан повідомив, що Шаройко визнав свою провину.

Посольство України підтвердило, що до затриманого був допущений консул 18 травня. Інформації про те, що відбувалося два тижні з громадянином України, обвинуваченого в скоєнні особливо тяжкого злочину, в катівнях білоруського ізолятора - на сьогоднішній день немає. Однак, в спецслужбі РБ стверджують, що повідомили українське посольство про інцидент.

"Через кілька годин про затримання українського розвідника зовнішньополітичним відомством проінформований посол України в Республіці Білорусь І.Кизим. З урахуванням характеру двосторонніх відносин досягнуто домовленості дані факти не розголошувати", - сказано на сайті КДБ.

Про арешт Павла Шаройко стало відомо 17 листопада. За інформацією Громадської радіостанції України, він 2 тижні не виходив на зв'язок. Пізніше з'ясувалося, журналіст був затриманий ще в кінці жовтня, що підтверджують і білоруські спецслужби.

У КДБ РБ стверджують, що куратором Шаройко був Перший секретар посольства України в Білорусі Ігор Скворцов, який сьогодні оголошений персоною нон грата в республіці через діяльність "несумісною з дипломатичною службою". Відомо, що дипломат вже покинув країну.

"Коли я перебував у приміщенні МЗС Білорусі, то мені дали ноту про оголошення Ігоря Скворцова персоною нон грата. Я відповів, що не буду заперечувати, не можу не виконати, і протягом певного часу Ігор Скворцов поїхав. Я сказав, що це нісенітниця, але я повинен виконувати", - сказав в коментарі Радіо Свобода посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим.

За даними білоруських ЗМІ відомо, що в мінській квартирі Шаройко напередодні пройшов обшук. Його колеги повідомили, що останнім часом Шаройко працював над темою переговорів тристоронньої групи по Україні і зниклого в Гомелі українця Павла Гриба.

У білоруському правозахисному центрі "Вясна" УНН пояснили, що суд у справі Шаройко, як показує практика даної статті (358 КК РБ "Шпигунство" - ред.), може пройти в закритому режимі. На сьогоднішній день журналіст перебуває під вартою, запобіжний захід у Білорусі обирається прокурором або головою КДБ.

Також сьогодні стало відомо про затримання директора ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скиби. Він прибув до Мінська 15 листопада в відрядження: з ВАТ "Мінський тракторний завод" був укладений контракт на поставку продукції. У той же день він планував повернутися до Києва, проте пізніше повідомив дружині, що його затримали співробітники КДБ. За попередньою інформацією він звинувачується в дачі хабара. Відомо, що Посольство України направило ноту МЗС Білорусі через затримання Олександра Скиби.

Раніше повідомлялося, про шокуючому зникнення Павла Гриба в Україні дізналися 27 серпня. Про це написав його батько Ігор Гриб на своїй сторінці в Facebook. Молода людина відправився на побачення в Гомель з дівчиною, з якою познайомився в соціальній мережі, після чого зник. Через деякий час хлопець виявився в Слідчому ізоляторі на території Росії. Протокол його затримання був оформлений через кілька днів в Смоленській області РФ. 19-річному українцю організацію теракту. За версією російських слідчих, він планував підірвати вибуховий пристрій під час випускної лінійки в сочинській школі.

Сьогодні відомо про те, що Павло Гриб міститься в слідчому ізоляторі № 5 міста Краснодара Російської Федерації. МЗС України двічі звертався до білоруських колег надати інформацію про обставини зникнення українця, проте в Білорусі проігнорували, спрямовані України ноти.