Задержания украинцев в Беларуси: подробности

Спецслужбы РБ утверждают, что “шпионская деятельность” курировалась украинским дипломатом Игорем Скворцовым, которого безотлагательно объявили персоной нон грата. Все это время Шаройко пребывал в СИЗО КГ РБ, а сегодня стало известно, что свою вину он признал.

Вместе с тем, появилась информация и о другой истории — накануне спецслужбы арестовали директора ПАО “Завод утяжелителей” Александра Скибу, который находился в Минске в командировке. Ему инкриминируют дачу взятки. На фоне этого вспоминается история с Павлом Грибом, который пропал в Гомеле (Беларусь), после чего нашелся в российском СИЗО.

Подробности — в материале УНН.

“25 октября 2017 года Комитетом государственной безопасности (КГБ — ред.) в проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента Общественной национальной телерадиокомпании Украины”, — сообщил сегодня во время брифинга представитель КГБ Дмитрий Побяржан.

Сообщается, что в Беларуси Павел Шаройко, создал агентурную сеть из числа белорусских граждан, которые за деньги собирали для него сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. “В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 УК РБ "Шпионаж". Принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сказал Побяржан.

В украинском оборонном ведомстве информацию опровергают. “Действительно, Павел Шаройко раньше был военным, но в последнее время он работал журналистом и к органам разведки не имеет никакого отношения”, — цитирует “Радыё Свабода” слова представителя Минобороны Украины.

По версии КГБ, в ходе проводимых следственный действий, получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Республики Беларусь. Побяржан сообщил, что Шаройко признал свою вину.

Посольство Украины подтвердило, что к задержанному был допущен консул 18 мая. Информации о том, что происходило две недели с гражданином Украины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, в застенках белорусского изолятора — на сегодняшний день нет. Однако, в спецслужбе РБ утверждают, что уведомили украинское посольство об инциденте.

“Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством проинформирован посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим. С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке”, — сказано на сайте КГБ.

Об аресте Павла Шаройко стало известно 17 ноября. По информации Общественной радиостанции Украины, он 2 недели не выходил на связь. Позже выяснилось, журналист был задержан еще в конце октября, что подтверждают и белорусские спецслужбы.

В КГБ РБ утверждают, что куратором Шаройко был Первый секретарь посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов, который сегодня объявлен персоной нон грата в республике из-за деятельности “несовместимой с дипломатической службой”. Известно, что дипломат уже покинул страну.

“Когда я находился в здании МИД Беларуси, то мне дали ноту об объявлении Игоря Скворцова персоной нон грата. Я ответил, что не буду возражать, не могу не выполнить, и в течение определенного времени Игорь Скворцов уехал. Я сказал, что это бессмыслица, но я должен выполнять”, — сказал в комментарии Радио Свобода посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

По данным белорусских СМИ известно, что в минской квартире Шаройко накануне прошел обыск. Его коллеги сообщили, что в последнее время Шаройко работал над темой переговоров трехсторонней группы по Украине и пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба.

В белорусском правозащитном центре “Вясна” УНН объяснили, что суд по делу Шаройко, как показывает практика данной статьи (358 УК РБ “Шпионаж” — ред.), может пройти в закрытом режиме. На сегодняшний день журналист находится под стражей, мера пресечения в Беларуси избирается прокурором или председателем КГБ.

Также сегодня стало известно о задержании директора ПАО “Завод утяжелителей” Александра Скибы. Он прибыл в Минск 15 ноября в командировку: с ОАО “Минский тракторный завод” был заключен контракт на поставку продукции. В тот же день он планировал вернуться в Киев, однако позже сообщил жене, что его задержали сотрудники КГБ. По предварительной информации он обвиняется в даче взятки. Известно, что Посольство Украины направило ноту МИД Беларуси из-за задержания Александра Скибы.

Ранее сообщалось, о шокирующем исчезновении Павла Гриба в Украине узнали 27 августа. Об этом написал его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook. Молодой человек отправился на свидание в Гомель с девушкой, с которой познакомился в социальной сети, после чего исчез. Через некоторое время парень оказался в Следственном изоляторе на территории России. Протокол его задержания был оформлен через несколько дней в Смоленской области РФ. 19-летнему украинцу организацию теракта. По версии российских следователей, он планировал подорвать взрывное устройство во время выпускной линейки в сочинской школе.

Сегодня известно о том, что Павел Гриб содержится в следственном изоляторе № 5 города Краснодара Российской Федерации. МИД Украины дважды обращался к белорусским коллегам предоставить информацию об обстоятельствах исчезновения украинца, однако в Беларуси проигнорировали, направленные Украиной ноты.