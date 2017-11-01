Затримання сина Авакова безпідставне - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сторона захисту вважає безпідставним затримання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Про це під час засідання з обрання запобіжного заходу О.Авакову заявив його адвокат Олександр Лисак, передає кореспондент УНН.
"З невідомих підстав був складений протокол затримання нашого клієнта (31 жовтня у Києві – ред.)", - сказав О.Лисак, додавши, що О.Аваков був затриманий без ухвали слідчого судді.
Він зазначив, що під час обшуку у приміщенні, де 31 жовтня перебував О.Аваков слідчі нічого не знайшли.
"Будь-яких реальних доказів про існування ризиків прокурори не наводять, а головне суду не надають", - сказав адвокат О.Лисак, додавши, що це свідчить про їх відсутність.
Він також зазначив, що після вручення підозри О.Аваков хотів дати показання, однак допит було перенесено на сьогодні.
"Тут говориться, що мій клієнт не визнає свою вину, а що тут визнавати?", - сказав захисник.
Він зазначив, що в підозрі говориться про те, що О.Аваков схиляв до злочину умовлянням та іншим чином.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").