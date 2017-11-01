Задержание сына Авакова безосновательное - адвокат

"По неизвестным основаниям был составлен протокол задержания нашего клиента (31 октября в Киеве - ред.)", - сказал А.Лисак, добавив, что А.Аваков был задержан без определения следственного судьи.

Он отметил, что во время обыска в помещении, где 31 октября находился А.Аваков следователи ничего не нашли.

"Каких-либо реальных доказательств существования рисков прокуроры не приводят, а главное суду не предоставляют", - сказал адвокат А.Лисак, добавив, что это свидетельствует об их отсутствии.

Он также отметил, что после вручения подозрения А.Аваков хотел дать показания, однако допрос был перенесен на сегодня.

"Здесь говорится, что мой клиент не признает свою вину, а здесь признавать?", - сказал защитник.

Он отметил, что в подозрении говорится о том, что А.Аваков склонял к преступлению уговорамами и иным образом.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").