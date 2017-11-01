Задержание сына Авакова безосновательное - адвокат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11087 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71954 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136628 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109804 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111940 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109515 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101982 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102973 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148867 просмотра

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Задержание сына Авакова безосновательное - адвокат

Задержание сына Авакова безосновательное - адвокат

Киев  •  УНН

 • 9388 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сторона защиты считает безосновательным задержание сына министра внутренних дел Александра Авакова. Об этом во время заседания по избранию меры пресечения А.Авакову заявил его адвокат Александр Лысак, передает корреспондент УНН.

"По неизвестным основаниям был составлен протокол задержания нашего клиента (31 октября в Киеве - ред.)", - сказал А.Лисак, добавив, что А.Аваков был задержан без определения следственного судьи.

Он отметил, что во время обыска в помещении, где 31 октября находился А.Аваков следователи ничего не нашли.

"Каких-либо реальных доказательств существования рисков прокуроры не приводят, а главное суду не предоставляют", - сказал адвокат А.Лисак, добавив, что это свидетельствует об их отсутствии.

Он также отметил, что после вручения подозрения А.Аваков хотел дать показания, однако допрос был перенесен на сегодня.

"Здесь говорится, что мой клиент не признает свою вину, а здесь признавать?", - сказал защитник.

Он отметил, что в подозрении говорится о том, что А.Аваков склонял к преступлению уговорамами и иным образом.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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