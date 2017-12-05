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Затримання Саакашвілі: виступ на даху та спроба самоспалення активіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ранок 5 грудня почався з повідомлення про те, що невідомі виламують двері до помешкання Міхеїла Саакашвілі у Києві. Пізніше Саакашвілі був затриманий. Планується його допит у Генпрокуратурі, пише УНН. Однак до цього події розвивалися досить драматично.

Після появи повідомлення про спробу проникнення людей, ймовірно представників правоохоронних органів до помешкання Саакашвілі на Костьольній, майже одразу з’явилася інформація, що сам Саакашвілі перебуває на даху будинку.
Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області використав дах, як трибуну для виступу перед натовпом, що зібрався під будинком.

У той же час, за інформацією УНН, стало відомо, що обшуки у помешканні Саакашвілі відбуваються за підозрою щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Пізніше Генеральна прокуратура повідомила, що обшуки проводять представники СБУ.

“Генеральна прокуратура проводить слідчі дії за підтримки Служби безпеки України”, — відповіла Л.Сарган у відповідь на прохання підтвердити чи спростувати інформацію щодо обшуків у Міхеіла Саакашвілі.

А тим часом Саакашвілі продовжував перебувати на даху.

“Ризикуючи своїм життя та свободою я став на бік українського народу”, — звернувся Саакашвілі до натовпу.

Серед людей та правоохоронців, які зібралися під будинком, почалася штовханина, яка перейшла у сутички. Один з мітингувальників облив себе бензином та, нібито намагався, вчинити акт самоспалення. На щастя все обійшлося, а чоловіка затримала поліція.

Коли правоохоронці таки добралися на дах до Саакашвілі з’яивлося і офіційне повідомлення про те, що саме інкримінують політику.

“5 грудня 2017 року співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Поки подробиць немає. Однак найближчим часом Генеральний прокурор України планує зробити заяву щодо цієї справи. А сам Саакашвілі станом на 12 годину заблокований в автомобілі, на якому його планували доставити на допит. Активісти не випускають авто з вулиці Трьохсвятительської та будуть барикади.

 

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