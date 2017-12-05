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Задержание Саакашвили: выступление на крыше и попытка самосожжения активиста

Задержание Саакашвили: выступление на крыше и попытка самосожжения активиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Утро 5 декабря началось с сообщения о том, что неизвестные выламывают двери в помещение Михеила Саакашвили в Киеве. Позже Саакашвили был задержан. Планируется его допрос в Генпрокуратуре, пишет УНН. Однако к этому события развивались довольно драматично.

После появления сообщения о попытке проникновения людей, вероятно представителей правоохранительных органов, в помещение Саакашвили на Костельной почти сразу появилась информация, что сам Саакашвили находится на крыше дома.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области использовал крышу как трибуну для выступления перед толпой, собравшейся под домом.

В то же время, по информации УНН, стало известно, что обыски в помещении Саакашвили происходят по подозрению в финансировании последних протестных акций с его участием в столице бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

Позже Генеральная прокуратура сообщила, что обыски проводят представители СБУ.

"Генеральная прокуратура проводит следственные действия по поддержке Службы безопасности Украины", - ответила Л.Сарган в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о обысков у Саакашвили.

А тем временем Саакашвили продолжал находиться на крыше.

"Рискуя своей жизнью и свободой. я принял сторону украинского народа", - обратился Саакашвили к толпе.

Среди людей и правоохранителей, которые собрались под зданием, началась толкотня, которая перешла в столкновения. Один из митингующих облил себя бензином и якобы пытался совершить акт самосожжения. К счастью, все обошлось, а мужчину задержала полиция.

Когда правоохранители таки добрались на крышу к Саакашвили, появилось и официальное сообщение о том, что именно инкриминируют политику.

"5 декабря 2017 года сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Саакашвили", - говорится в сообщении СБУ.

Пока подробностей нет. Однако в ближайшее время Генеральный прокурор Украины планирует сделать заявление по этому делу. А сам Саакашвили состоянию на 12:00 заблокирован в автомобиле, на котором его планировали доставить на допрос. Активисты не выпускают авто с улицы Трехсвятительской и строят баррикады.

 

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