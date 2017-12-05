Задержание Саакашвили: выступление на крыше и попытка самосожжения активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Утро 5 декабря началось с сообщения о том, что неизвестные выламывают двери в помещение Михеила Саакашвили в Киеве. Позже Саакашвили был задержан. Планируется его допрос в Генпрокуратуре, пишет УНН. Однако к этому события развивались довольно драматично.
После появления сообщения о попытке проникновения людей, вероятно представителей правоохранительных органов, в помещение Саакашвили на Костельной почти сразу появилась информация, что сам Саакашвили находится на крыше дома.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области использовал крышу как трибуну для выступления перед толпой, собравшейся под домом.
В то же время, по информации УНН, стало известно, что обыски в помещении Саакашвили происходят по подозрению в финансировании последних протестных акций с его участием в столице бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.
Позже Генеральная прокуратура сообщила, что обыски проводят представители СБУ.
"Генеральная прокуратура проводит следственные действия по поддержке Службы безопасности Украины", - ответила Л.Сарган в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о обысков у Саакашвили.
А тем временем Саакашвили продолжал находиться на крыше.
"Рискуя своей жизнью и свободой. я принял сторону украинского народа", - обратился Саакашвили к толпе.
Среди людей и правоохранителей, которые собрались под зданием, началась толкотня, которая перешла в столкновения. Один из митингующих облил себя бензином и якобы пытался совершить акт самосожжения. К счастью, все обошлось, а мужчину задержала полиция.
Когда правоохранители таки добрались на крышу к Саакашвили, появилось и официальное сообщение о том, что именно инкриминируют политику.
"5 декабря 2017 года сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Саакашвили", - говорится в сообщении СБУ.
Пока подробностей нет. Однако в ближайшее время Генеральный прокурор Украины планирует сделать заявление по этому делу. А сам Саакашвили состоянию на 12:00 заблокирован в автомобиле, на котором его планировали доставить на допрос. Активисты не выпускают авто с улицы Трехсвятительской и строят баррикады.