Затримання Саакашвілі: у результаті сутичок у центрі Києва за меддопомогою звернулися 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У результаті сутичок між прихильниками екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі та правоохоронцями, за медичною допомогою звернулися 5 осіб. Про це УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
"...дві години тому було 5 звернень, всім була надана допомога на місці. У двох забиття, у інших – загострення хронічних хвороб: гіпертонія, гастрит", - повідомила Вишневська.
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Нагадаємо, поліція затримала 9 осіб, які перешкоджали правоохоронцям у вивезенні Саакашвілі. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.