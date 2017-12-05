Затримання Саакашвілі: у результаті сутичок у центрі Києва за меддопомогою звернулися 5 осіб

"...дві години тому було 5 звернень, всім була надана допомога на місці. У двох забиття, у інших – загострення хронічних хвороб: гіпертонія, гастрит", - повідомила Вишневська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки затримання Саакашвілі: люди намагаються поставити бруківку на місце

Нагадаємо, поліція затримала 9 осіб, які перешкоджали правоохоронцям у вивезенні Саакашвілі. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.